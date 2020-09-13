بمناسبة عودة الشيخ حمدان بن راشد.. رسالة عاجلة من ولي عهد الكويت لــ حاكم دبي

أرسل نائب الأمير، ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
كما بعث ولي العهد الكويتي، برسالة أخرى إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.
وعبّر ولي العهد الكويتي في البرقيتين عن خالص تهانيه بمناسبة عودة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من رحلة العلاج في الخارج متمنيًا لهما موفور الصحة والعافية.
وفي سياق متصل بعث الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقيتي تهنئة مماثلتين.
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