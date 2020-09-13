اندلع حريق ضخم اليوم الأحد، في مسجد ومخزن ملاصق لمستشفى هادي، في منطقة الجابرية في الكويت، والذي لم يسفر عن أي إصابات.
وقالت إدارة الإطفاء الكويتية إنه تم السيطرة على الحريق، وأن العمل في المستشفى لم يتأثر على الإطلاق.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق، والتي أظهرت تصاعدا كثيفا للدخان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق ضخم بمستشفى في الكويت.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.