الشرق الأوسط: مصر تحشد لموقفها بشأن سد النهضة في أمريكا

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بأن مصر تسعى في الوقت الراهن لحشد موقفها في الولايات المتحدة بشأن سد النهضة، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، "لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي".

وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أن ملف السد لن ينتهي إلا بتوقيع اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

وأضاف "التوصل لاتفاق في المفاوضات يحتاج لقرار من القيادات السياسية العليا في الدول الثلاث".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التزام بلاده بتسهيل الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة.

وكانت إثيوبيا أعلنت إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.