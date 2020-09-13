لدعم حملة بايدن.. الملياردير بلومبرج يعتزم إنفاق مائة مليون دولار

يعتزم الملياردير مايكل بلومبرج، الذي أنفق مليار دولار على محاولته الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة للعام الجاري 2020 قبل انسحابه، ضخ مائة مليون دولار؛ لمساعدة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ولاية فلوريدا المهمة، والتي تعد إحدى الولايات غير المحسومة في السباق.

ويأتي القرار في وقت تبخر فيه بشكل كبير التفوق المالي الأولي لترامب على المرشح بايدن، في وقت سابق من العام الجاري.

كما يأتي ذلك بعد إنفاق كبير على الحملة الانتخابية وقفزة في جمع التبرعات للمرشح الديمقراطي.

وكان بايدن قد شغل منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وفلوريدا واحدة من الجوائز الكبرى في يوم الانتخابات، وهي أيضا الأكثر تكلفة في مواقع المنافسة خلال الحملة الانتخابية.