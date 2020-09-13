تركيا: نحن على بعد خطوات من اكتشاف كبير في مياه المتوسط

في مرواغة جديدة من النظام التركي لكسر المعاهدات الدولية، والتعدي على المياه الإقليمية للدول الأخرى، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، فاتح دونماز، أن تركيا على موعد قريب بشأن اكتشافات كبيرة للغاز، وفق ماذكرت وسائل إعلام تركية.

وقال دونماز، إن الاكتشافات الكبيرة، في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط، وأنها ستوفر احتياجات تركيا من الوقود لمختلف المتطلبات.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى 739 لوفاة أرطغرل غازي بن سليمان شاه في ولاية بيلاجيك.

وحول التوتر في شرق البحر المتوسط مع اليونان، رفض المسئول التركي التدخلات التي تقوم بها دول معينة، وتقوض الاستقرار بزعمه، لكنه لم يذكر دولًا بعينها.

وقال إن هذه الدول تقوم بما تقوم بغرض تحقيق آمالها في تبوأ مركز الزعامة بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أنه "في حال استمرت تلك الدول (لم يسمها) بتصرفاتها غير المسؤولة، ستتحمل عواقب ذلك، ولا يجب على أحد اللعب بالنار شرق المتوسط".