رئيس وزراء اليونان: لن نوافق على طلب تركيا بسحب قواتنا من بحر إيجه

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان لن تسحب قواتها من جزرها في بحر إيجه كما تطلب تركيا.

وبحسب "العربية"، قال ميتسوتاكيس إن اليونان لم تكن أبدا الطرف الذي يؤجج الصراع في المتوسط.

وأكد أن فكرة "سحب سلاحنا من الجزر اليونانية غير قابلة للتفاوض".

وأضاف أن أثينا مستعدة للحوار إذا واصلت تركيا إجراءات التهدئة.

إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، فاتح دونماز، أن تركيا على موعد قريب بشأن اكتشافات كبيرة للغاز.

وقال دونماز، إن الاكتشافات الكبيرة، في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط، وأنها ستوفر احتياجات تركيا من الوقود لمختلف المتطلبات.