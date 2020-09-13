بنك التنمية يقدم تمويل ل85 ألف أسرة منتجة بقيمة 102 مليار ريال سعودي و يأتي ذلك من خلال شركات تمويل متناهي الصغر والجمعيات التنموية في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية بحيث يقدم بنك التنمية الاجتماعي قروض ميسرة و متناسبة مع مراحل نمو النشاط الأسري كما يسعى البنك لتطوير وتعزيز الأسر المنتجة بعده تمويلات اخرى.بنك التنمية يقدم تمويل 85 ألف أسرة منتجة102 مليار ريال سعودي
بنك التنمية يقدم تمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 102 مليار من البرامج الادخارية و 42 ألف مستفيد من الأسر وقد أوضح البنك منافذ بيع الأسر المنتجة وتشمل الأتي:
- 98 كشك في المملكة.
- بلغ عدد مقصف مدرستي في أنحاء المملكة نحو 430 مقصف .
- حضانات أنتاح المنتجات الغدائية والنسيج تقدم من بنك التنمية لتمويل الخريجين ويصل بقيمه 300 ألف ريال سعودي.
- يقدم المشاريع الجاهزة قيد التنفيذ الفوري كما يتنوع البنك في تقديم خدماته من تمويل زواج يصل إلى 60 ألف ريال وهي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من الحصول على قرض الزواج لتيسير وتخفيف أعباء الزواج على الشباب.
يسعى بنك التنمية بتقديم تمويل لتطوير وتنمية الأسر المنتجة على النحو التالي:-
- التشريعات: حيث قام البنك بوضع اهم الدلائل الاسترشادية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك من خلال دعم الأسر المنتجة وحمايتها بالتيسير وتحويل الأسر المنتجة إلى كيان منتج يهدف إلى اقتصاد ناجح.
- تحسين البنية التحتية للقطاع : حيث قام البنك بتوفير وتهيئة البيئة الداعمة ليتمكن اكبر عدد من الجمعيات التنموية والتي يصل عددها حوالي 113 جمعية لخدمة الأسر المنتجة للعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر.
حيث قدم البنك عدة تمويلات اخرى منها تمويل قرض الأسرة لمحدودي الدخل لتوفير متطلبات الحياه وتامين عيشة كريما حيث يكون شروط القرض لمحدودي الدخل ولا يزيد نصيب الفرد عن 200 ريال سعودي.دعم بنك التنمية بسبب انتشار فيروس كورونا
قدم بنك التنمية الدعم ويكمن هذا في عدد من المبادرات من أهمها:-
- دعم إنتاج الوجبات حيث يتم إنتاج ما يقرب من مائة ألف وجبة مجانية مقدمة من المطابخ المدعومة من البنك وذلك تضامنا مع مكان الأحياء المغلقة في جميع إنحاء المملكة.
- مبادرة إنتاج الكمامات القماشية مقدمة من بنك التنمية وذلك من خلال التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في تصنيع وخياطه الكمامات مدعومة من بنك التنمية.
- مبادرة دعم نوافذ الأسر المنتجة والتي تعمل على وصول المنتجات إلى المحلات التجارية الكبرى والتي تقدم 100 منتج رفوف المتاجر.
- مبادرة تأجيل سداد الأقساط للتخفيف على الأسر من متطلبات الحياة المالية حيث اعتمد البنك تأجيل السداد للأسر المنتجة من القروض وقد استفاد من كل المبادرة 30 ألف أسرة مبلغ إجمالي 140 مليون ريال سعودي.
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