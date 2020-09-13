اليونان : تركيا بدأت تفهم أن سياسة الاستفزازات غير مجدية

قال وزير التنمية اليونانى أدونيس جورجيادس، اليوم الأحد، "إن تركيا بدأت تفهم أن سياسة الاستفزازات غير مجدية، مؤكدا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسياسته الحالية لا يمكن أن يواجه العالم المتحضر".





وأضاف الوزير اليونانى ـفى تصريحات تلفزيونية أوردتها صحيفة جريك سيتى تايمز اليونانية فى نسختها الإلكترونية- "لقد بدأت تركيا تفهم أن سياسة الاستفزازات هذه لا تقودهم إلى أى مكان، مشددا على أن أثينا بعثت برسالة إلى أنقرة مفادها بأنها إذا تحركت نحو الصراع فستخسر، أما إذا تحركت نحو السلام والمصالحة فلديها محاورون بحسن نية من أجل إيجاد حل".

يأتى ذلك بعد عودة سفينة التنقيب "أوروك ريس" التركية إلى منطقة قريبة من ميناء أنطاليا جنوب تركيا، فى وقت سابق اليوم، عقب الضغوط الدولية والتلويح الأوروبى بإمكانية فرض عقوبات على أنقرة جراء أعمالها التنقيبية فى شرق البحر المتوسط، فى مياه تعتبرها اليونان منطقة اقتصادية خالصة لها.

ومن جهتها، قالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو "إن العلاقات اليونانية التركية تمر بمرحلة صعبة وخطيرة، مؤكدة أن الأنشطة الاستفزازية من جانب أنقرة تخلق حواجز بين الشعبين".

وجاءت تصريحاتها خلال زيارتها اليوم لجزيرة "كاستيلوريزو" لحضور احتفال بمناسبة ذكرى استقلال الجزيرة عن الحكم الإيطالى الفاشى، وهى الجزيرة الواقعة على بعد كيلومترين فقط عن السواحل التركية، والتى أصبحت مؤخرا فى قلب التوترات بين اليونان وتركيا بشأن السيادة وحقوق التنقيب عن الطاقة.