المكسيك : 421 وفاة و5674 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 421 وفاة، و5674 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 421 وفاة، و5674 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بلغ العدد الإجمالى 70604 وفيات، و663973 إصابة.

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