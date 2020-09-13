عداد كورونا في لبنان.. تسجيل 641 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 641 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية "مقيمين 627, ووافدين 14". وأوضحت الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي ان إجمالي الإصابات بــ كوفيد 19 في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 24310 حالة. واشارت الصحة في تقريرها الي تسجيل حالتي وفاة ليصبح العدد التراكمي للوفيات 241 حالة في البلاد منذ إنتشار الفيروس وحتي الأن. كما أفاد التقرير إلى أن "عدد الفحوصات التي أجريت خلال ال 24 ساعة المنصرمة 8352, لافتا الي انه تم تسجيل 8334 حالة شفاء.

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