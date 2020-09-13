هل سيغير الدستور الأمريكي؟.. ترامب يقلق النقاد بأحدث تعليق عن رغبته الترشح لولايتين رئاسيتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم "التفاوض" للترشح مرة أخرى في عام 2024 إذا فاز بإعادة انتخابه في نوفمبر أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو أحدث تعليق له في سلسلة من التعليقات التي أثارت قلق النقاد الذين يقولون إنه لا يولي اهتمامًا كبيرًا للحدود الدستورية.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية ، توقع ترامب خلال تجمع حاشد في ميندن بولاية نيفادا أنه سيفوز بإعادة انتخابه ويدعم نيفادا، وهي الولاية التي خسر بها بفارق ضئيل امام منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات 2016.

وأضاف:"بعد ذلك ، سنتفاوض" مؤكدًا أنه ربما يحق له الترشح مجددا "ربما يحق لي الحصول على أربع (سنوات) أخرى بعد ذلك، (بناء على) الطريقة التي عوملنا بها".

وتردد التعليقات صدى التعليقات التي أدلى بها ترامب خلال تجمع حاشد في ويسكونسن في أغسطس، وقال إنه سيفوز بأربع سنوات أخرى و"يستمر لمدة أربع سنوات أخرى" لأنهم "تجسسوا على حملتي"، مشيرًا على الأرجح إلى نظريته غير المثبتة "أوباما جيت",

وعلق محامي ترامب السابق، مايكل كوهين قائلا إنه لا ينبغي تجاهل تعليقات ترامب على أنها دعابة ، وبدلًا من ذلك أكد أن ترامب يعتقد أنه يجب أن يكون "حاكم" أو "ديكتاتور" الولايات المتحدة ويريد "تغيير الدستور".

وتوقع كوهين أنه في حالة فوز ترامب بالانتخاب، "سيبدأ تلقائيًا في اليوم الأول التفكير في كيفية تغيير الدستور لولاية ثالثة، ثم لولاية رابعة".