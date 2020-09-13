موجة كورونا جديدة تضرب الأردن.. وتحذيرات من انتكاسة قوية

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأحد، أن بلاده تواجه موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا، وارتفاعًا مقلقًا للإصابات.

وقال "الرزاز"، في تصريحات نقلها التلفزيون الأردني، "الأردن ليس البلد الوحيد الذي يواجه هذه الموجة الجديدة في إصابات كورونا، العالم بأسره منخرط اليوم في نقاش ساخن حول أي السبل هو الأنجع في مواجهة كورونا: الإغلاق أم التعايش والتكيف؟".

وأضاف إن "العديد من دول العالم والإقليم تقف اليوم أمام لحظة فارقة.. هل تستمر في أسلوب التكيف مع الوباء أم تعود لفرض الإغلاقات؟".

وأوضح الرزاز: "اليوم نشاهد ارتفاعا مقلقا في أعداد الإصابات، والأردن، كغيره من الدول، أمامه مساران: التكيف مع الوباء، أو العودة للإغلاقات والحظر".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة وكوادرها وخبراء الأوبئة يراقبون عن كثب التسارع في عدد الإصابات، والانتشار لبؤر الإصابة بكورونا".

وأكد أن "الاستمرار بالوتيرة الحالية من تضاعف عدد الإصابات بشكل يومي ومتتال سوف ينقلنا وبشكل خاطف، من مستوى الانتشار في بؤر معزولة مسيطر عليها، لمستوى العدوى المجتمعية، وهي درجة تفش يصعب السيطرة عليها".

ودعا المواطنين الأردنيين إلى "الالتزام الصادق بإجراءات الوقاية"، مشيرا إلى أن "عدم التزام خمسة في المئة من المجتمع فقط كفيل بالتسبب بانتكاسة مؤلمة"، مشيرا إلى أن "الأردن، وبشكل مبدئي ثابت، يرفض فكرة مناعة القطيع، فمناعة القطيع تعني البقاء للأقوى".