"بومبيو" يعرب عن قلق الولايات المتحد من تحركات تركيا بالمتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية" من تحركات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، داعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.
وبحسب سكاي نيوز، قال بومبيو في زيارة خاطفة لقبرص مساء السبت التقى فيها بالرئيس نيكوس أناستاسياديس "تحتاج دول المنطقة للتوصل دبلوماسيا وسلميا إلى حل لخلافاتها بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الأمن ومصادر الطاقة".
وأضاف "تصاعد حدة التوتر العسكري لن يساعد أحدا سوى أولئك الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام في وحدة الدول عبر الأطلسي".
وتابع بومبيو "ما زلنا في غاية القلق من عمليات تركيا المستمرة... لجمهورية قبرص الحق في الاستفادة من مواردها الطبيعية بما في ذلك الحق في الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المكتشفة في منطقتها الاقتصادية الخالصة".
وتصاعدت حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كطرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.
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