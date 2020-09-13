أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 31 غارة على محافظتي مأرب والجوف

دوت الخليج -

طيران العدوان يشن 31 غارة على محافظتي مأرب والجوف طيران العدوان يشن 31 غارة على محافظتي مأرب والجوف شن طيران العدوان السعودي اليوم 31 غارة على محافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية رحبة وأربع غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 12 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



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