وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن تصريحات السفير الأمريكى لدى العراق جاءت خلال اجتماع مع وزير المالية على علاوى فى مكتبه فى بغداد. وقال المكتب الاعلامى لوزير المالية أن علاوى بحث مع السفير الأمريكى آليات تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الأمريكى : ندعم كل إجراءات الحكومة العراقية بشأن الاصلاح الاقتصادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.