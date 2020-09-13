بلغت 252.. الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لمصابي كورونا

كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم اليوم عن تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 248 حالة إصابة محليّة، و4 خارجيّة.
وأوضح وزير الصحة الاردني في تصريحات صحفية له ان إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد منذ بداية الجائحة وحتي الأن داخل البلاد بلغ 3314 إصابة.
وبيًن وزير الصحة الأردني أنه تم تسجيل حالتيّ وفاة في مستشفيي الجامعة الأردنيّة والأمير حمزة. وحالتا الوفاة الجديدتان تعودان لامرأة سبعينية ورجل ستيني، لافتا الي ارتفاع عدد الوفيات بسبب كوفيد 19 إلى 24.
وأفاد وزير الصحة الأردني انه تم تسجيل 50 حالة شفاء، منها 5 في مستشفى الأمير حمزة و44 في المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت، و1 في أحد المستشفيات الخاصة.
كما تم إجراء 11322 فحصا مخبريا ليصبح إجمالي عدد الفحوص 979569 فحصا.
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