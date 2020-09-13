وزير الخارجية الإماراتي يصل أمريكا تمهيدا لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وصل منذ قليل، وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسئولين للتوقيع على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وصباح اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المنطقة على أبواب حقبة جديدة بعد التوقيع على اتفاقيتي السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأضاف: "لدينا الآن اتفاقيتا سلام تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد.. أنا متأكد أن جميعنا نرحب بهذه الحقبة الجديدة. نحن على أبواب حقبة جديدة".

وتابع نتنياهو: "هذا السلام سيكون مختلفا فهو سلام حار واقتصادي وسياسي، علاوة على أنه سيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الحركة النشطة للرحلات الجوية التي ستشهدها المرحلة المقبلة مع كل من الإمارات والبحرين.