رئيس وزراء السودان: الدين يمثل عاملا أساسيا في بناء السلام وإدارة التنوع

والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، اليوم /الأحد/، مع وفد مجمع الفقه الإسلامي برئاسة الدكتور عبدالرحيم آدم رئيس المجمع، وبحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.
وقال حمدوك "إنه سوف يكون هناك تواصل دائم بين الجهاز التنفيذي ومجمع الفقه الإسلامي من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول جميع القضايا التي تساعد على استقرار البلاد".
وأطلع الوفد رئيس الوزراء على تكوين وتشكيل المجمع، الذي يعبر عن كل ألوان الطيف الديني بالسودان، مشيرا الوفد إلى أهداف وبرامج وأنشطة المجمع والتي تتمثل في الفتوى، التي منها الثابت والمتحرك، فيما يناسب الواقع السوداني.
واستعرض الوفد الدور الذي يقوم به مجمع الفقه في محاربة الغلو والتطرف ونبذ القبلية وتعزيز النسيج الاجتماعي.
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