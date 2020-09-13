نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تسجل 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية بالمغرب، تسجيل 2251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية ، ليصل العدد الإجمالي إلى 86686.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 25 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1578، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 67528، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17580، من بينها 266 حالة خطيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 29,103 مليون إصابة، بينهم أكثر من 926 ألف حالة وفاة، وأكثر من 20,942 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.