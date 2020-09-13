إسرائيل تفرض عزلا عاما لثلاثة أسابيع بسبب كورونا 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس السبت أنها سجلت 3962 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينما تم الإبلاغ عن 492 حالة خطيرة، وذكرت الوزارة فى بيانها الذى أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الالكترونى، أن حصيلة الوفيات بلغت 1101 حالة بعد تسجيل 24 حالة جديدة.

يُشار إلى أن إجمالى عدد إصابات كورونا فى إسرائيل منذ بدء تفشى الوباء قد بلغ 150 ألفا و504 حالة.