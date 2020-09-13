مكافحة الفساد فى الأردن..إيقاف 3 مسئولين بتهمة استغلال الوظيفة

أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية قرارا بتوقيف ثلاثة موظفين من موظفي صندوق توفير البريد 15 يومًا.
وجاء قرار الإيقاف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل البقاء و أحدهم يشغل منصبًا كبيرًا في الصندوق.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وجه لهم تهمة جناية إستغلال الوظيفة وفق ماذكره موقع الغد الأردني.
يُشار الي ان مجلس الهيئة كان قد أحال هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق من هذا العام .
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