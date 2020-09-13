قبرص: لن نمنع السفن الحربية الروسية من ارتياد موانئنا

أعلن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أن بلاده تتيح للسفن الحربية الروسية دخول موانئها لأغراض إنسانية.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء قبرص علق الوزير على تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الذي أعرب عن "قلقه إزاء أنشطة روسيا في مجال غسل الأموال والزيارات المنتظمة لسفنها الحربية لموانئ" الجزيرة.

وأوضح خريستودوليديس بهذا الصدد أن بلاده "تمنح مواقع إنسانية لدول ومنظمات دولية تتقدم إليها بطلب المساعدة من هذا النوع".

فيما عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أثناء لقاء الرئيس القبرصي في نيقوسيا في 8 سبتمبر، عن قلق موسكو الشديد إزاء محاولات واشنطن تأليب الدول على بعضها عملا بمبدأ "من ليس معنا فهو ضدنا".

وأكد خريستودوليديس عزم بلاده على استقبال السفن الحربية الروسية في موانئها، مضيفا أن الطرفين يجريان محادثات حول توقيع اتفاقية خاصة بذلك.

كما أشار خريستودوليدس إلى أن روسيا لا تستخدم الموانئ القبرصية في عملياتها العسكرية منذ حصولها على قاعدة بحرية في سوريا.