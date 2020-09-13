الإمارات تتصدر دول الخليج في هذا المجال

تصدرت الامارات العربية المتحدة الترتيب مابين الدول الخليجية في قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية عالميا.
جاء ذلك ضمن مؤشر جمعية السياحة العلاجية ومقرها الولايات المتحدة ، بينما حلًت عمان في المرتبة الثانية والبحرين ثالثا والسعودية في المرتبة الـرابعة والكويت في المرتبة السادسة..
وذكرت الدراسات الصادرة في هذا الشأن من جمعية السياحة العلاجية أن قيمة سوق السياحة العلاجية بلغ نحو 15.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017 ، متوقعة ان تسجل السياحة العلاجية إيرادات بقيمة 28 مليار دولار بحلول نهاية 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.8 في المائة بين الأعوام 2018 و2024.
وافادت الدراسات أن حجم إنفاق السياحة العلاجية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مختلف دول العالم بلغ 20 مليار دولار.
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