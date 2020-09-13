أفسد وضع تركيا وجرها إلى الهاوية.. أردوغان مدعو إلى مناظرة على الهواء مع غريمه اللدود

دعا رئيس الوزراء التركي السابق وزعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مناظرة تلفزيونية، حسبما أفاد موقع "دوفار" الإخباري اليوم الأحد.

وقال داود أوغلو، وفقا لما نقلته عنه صحيفة "أحوال" التركية إنه إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يتطلع إلى مناظرة مع حزب المستقبل المعارض الجديد، فإن الأخير مستعد للقيام بذلك.

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وأضاف داود أوغلو: "هذا هو حديثنا، دعونا نناقش معهم الأمر الذي يحلو لهم، في ظل الظروف التي يحبونها على محطة التلفزيون التي يختارونها، يمكنهم أن يضعوا أمامنا من يختارونه، وسنأتي أيضًا، مع موظفينا''

شارك أردوغان آخر مرة في مناظرة سياسية على شاشة التلفزيون عام 2002، قبل توليه منصبه السابق كـ رئيس للوزراء.

وكان داود أوغلو رئيسًا للوزراء ورئيسًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم من عام 2014 إلى عام 2016 حتى اختلف مع أردوغان وأُجبر على التنحي.

واستقال من الحزب في سبتمبر من العام الماضي قبل أن يؤسس حزب المستقبل المنافس لحزب العدالة والتنمية في ديسمبر.

وقال داود أوغلو في إشارة إلى أردوغان: "سنرد على كل ادعاء، وسندرج واحدًا تلو الآخر بديلًا لسياساته الخاطئة".

وانتقد زعيم حزب المستقبل طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا، قائلًا إن "المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يتم إرسالهم إلى منازلهم في وسائل النقل العام ويعمل العاملون الصحيون إلى درجة الإنهاك".

كما انتقد داود أوغلو حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب أدائه الاقتصادي، قائلًا إن التصنيف الائتماني للبلاد قد تراجع إلى مستوى أدنى من 25 عامًا.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف ديون تركيا إلى "B2" يوم الجمعة، مشيرة إلى زيادة نقاط الضعف الخارجية وتآكل الهوامش المالية الوقائية في البلاد وسط التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.