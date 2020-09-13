قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مفوض من الشعب للتفاوض بشأن حل الأزمة في البلاد وملف النفط.
وأضاف "المسماري"، في بيان صحفي، "نحن دائما مع الحوار والحلول السلمية التي تهدف للحفاظ على السيادة الليبية وتحقيق الأمن الحقيقي".
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، قال في مؤتمر صحفي منذ ساعات، إن القوات المسلحة الليبية تؤكد حق الشعب الليبي في التظاهر.
وأضاف "الجيش الوطني الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها".
واستطرد "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المسماري: المشير حفتر لديه تفويض من الشعب الليبي لحل أزمة البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.