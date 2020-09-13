وصف خصمه بـ دمية لليسار.. ترامب: الآن يمكنني التحول لـ شرير

لم يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اصراره على نقد الديمقراطيين على المنصة في تجمع جماهيري حاشد في ولاية نيفادا، مؤكدا أن غضبه من إعلان ديمقراطي حديث سلط الضوء على استغلال تصريحاته التي زعم أنها "تحط من قدر الجنود الأمريكيين القتلى" وأنها قد تم تداوله لينقل حملته إلى المستوى التالي، قائلا "الآن يمكنني أن أكون شريرًا حقًا" ، وفقا لتعبيره وسط صيحات الاستحسان من أنصاره.

الرئيس الامريكي، الذي طالما استمتع بدوره كمقسم يكتسب السلطة من خلال خلق مناخ من الخوف، ذهب ليصف خصمه الديمقراطي جو بايدن ، بأنه "دمية" لليسار الراديكالي، قبل أن يتهم الديمقراطيين بمحاولة "حبس الأمريكيين الملتزمين بالقانون في منازلهم" أثناء الوباء وهم يحاربون الله والبنادق والنفط، حسب ما قاله في الحشد

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واضاف ترامب خلال المسيرة التي زعم فيها أنه "لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات خيار أوضح بين حزبين أو رؤيتين، وفلسفتين، وجدول أعمال للمستقبل، لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل".

وتابع "الديموقراطيون يحاولون التلاعب في هذه الانتخابات لأنها الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها"