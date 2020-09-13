وصف خصمه بـ دمية لليسار.. ترامب: الآن يمكنني التحول لـ شرير

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واضاف ترامب خلال المسيرة التي زعم فيها أنه "لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات خيار أوضح بين حزبين أو رؤيتين، وفلسفتين، وجدول أعمال للمستقبل، لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل".
وتابع "الديموقراطيون يحاولون التلاعب في هذه الانتخابات لأنها الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها"
ووفقا لتقرير نشرته "سي إن إن" أدت الذكرى السنوية للكثيرين إلى التفكير في مدى الاختلاف الكبير في أسلوب قيادة ترامب عن جميع الرؤساء الجدد الذين سبقوه، وأعاد إلى الأذهان صور الرئيس جورج دبليو بوش وهو يتسلق فوق كومة من الأنقاض في مانهاتن السفلى بقرع يحاول توحيد الأمة والتحدث باسمها وهو يرسل الحب والرحمة إلى أوائل المستجيبين والمتضررين من المأساة.
وتابع التقرير مهاجما ترامب "ومع ذلك ، ها نحن هنا ، بعد أكثر من ستة أشهر على جائحة أودى بحياة أكثر من 193 ألف أمريكي ، مع رئيس يستمر في الكذب بشأن التقليل من أهمية الفيروس القاتل في فبراير ومارس ويصر على أن إدارته فعلت كل شيء بشكل صحيح بينما تقود الولايات المتحدة العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، أثناء محاولة الفوز بإعادة الانتخاب عن طريق تأليب الأمريكيين من أعراق مختلفة ضد بعضهم البعض وخلق مناخ من الخوف".
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