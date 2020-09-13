عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، إلى العاصمة الأميركية واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، يوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو .
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يزور الولايات المتحدة نيابة عن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدعوة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وحل وزير الخارجية الإماراتي بواشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين في الدولة من أجل المشاركة في توقيع معاهدة السلام التاريخية، يوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال على حسابه في موقع تويتر إن "مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات" التي أبرمت في أغسطس الماضي.
وأضاف نتانياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".
وكان اتفاق السلام المبرم بين دولة الإمارات وإسرائيل قد حظي بترحيب واسع، نظرا إلى مساهمته في إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
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