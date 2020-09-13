شروط دخول الخليجيين إلى الأراضي السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية، عن شروط دخول المواطنين الخليجيين وغير السعوديين إلى المملكة قبل 1 يناير، حيث يُسمح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة قبل 1 يناير وفق ضوابط.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن هذه الضوابط تمثلت في أن يكون الدخول وفقا الإجراءات الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا بالمملكة.

وحددت الضوابط، أن يجري التحليل في جهة موثوقة ومعتمدة من السعودية في الدول القادم منها الشخص، مشددة علي ضرورة ألا يخل ماورد سابقا بأي اشتراطات معتمدة تتصل بالدول المعلق السفر اليها او القدوم منها لأسباب غير كورونا.

وبيًنت الإجراءات انه لايُسمح بدخول الشخص إلا بعد تقديم مايثبت خلوة من كورونا بناء علي تحليل لم يمر علي إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة الوصول.

وألمحت الصحيفة السعودية إلي أنه يبدأ العمل بتنفيذ هذه التعليمات بداية من السادسة صباح الثلاثاء القادم 15 سبتمبر الجاري.

وأفادت الضوابط بأن إجراءات دخول المملكة لا يسري علي الدول التي يعلق السفر اليها او القدوم منها بسبب تفشي كورونا فيها.