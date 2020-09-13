قلبت قواعد لعبة الحرب.. أمريكا تعلن استعدادها لنقل 50 رأسا نوويا إلى اليونان

كشفت مصادر صحفية يونانية اليوم، الأحد، عن أن الولايات المتحدة تستعد بالفعل لنقل 50 رأسا نوويا تُخزنها في قاعدة أنجرليك الجوية جنوب تركيا، الأمر الذي يعتبر نقطة تحوّل كبرى على مستوى العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وأشارت معلومات صحفية، إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه قد يطرد الأمريكيين من القاعدة الجوية، وجهود المسئولين في واشنطن بالمقابل للانسحاب من إنجرليك بسبب سياسة أنقرة الخارجية "المزعجة" بشكل متزايد، وفقا لـ موقع "أحوال" التركي.

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وقال أردوغان في ديسمبر إنّ تركيا قد تغلق القاعدة ردًّا على تهديدات بفرض عقوبات أميركية، وقرار منفصل من مجلس الشيوخ الأميركي يعتبر مذابح الأرمن قبل نحو قرن إبادة جماعية.

وتأتي هذه المعلومات وسط تصاعد التوترات بين أنقرة، وأثينا ونيقوسيا بسبب أـطماع تركيا في الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر الأبيض المتوسط

وأرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي Oruş Reis إلى منطقة بحرية يطالب بها كلا الطرفين، في خطوة أثارت غضب اليونان.

وأعربت دول فرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا عن دعمها لمطالب اليونان وقبرص بالمياه المتنازع عليها.

وذكرت صحيفة "جريك تايمز'' أن الرئيس التركي يجد نفسه وحيدًا بشكل متزايد في هذا التصعيد، مشيرة إلى أن تركيا فشلت في الحصول على دعم دولة واحدة لـِ "أعمالها العدوانية ضدّ اليونان وقبرص".