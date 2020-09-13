بعد فيضانات السودان المدمرة.. انخفاض منسوب مياه نهر النيل

بدأ منسوب مياه النيل في السودان بالانخفاض بعدما بلغ مستويات قياسية هذا العام، ما تسبب بفيضانات في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الري السودانية، اليوم الأحد، إن هذا العام شهد ارتفاعا قياسيا لمنسوب مياه النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

والأسبوع الماضي، بلغ ارتفاع منسوب المياه 17,67 متر، لينخفض يوم الأحد إلى 17,36 متر.

وأوضحت الوزارة أن الانخفاض سجل في مراكز مراقبة عدة في أنحاء البلاد.

ويوم الخميس الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من نصف مليون سوداني يتوزعون على غالبية ولايات البلاد قد تضرروا من الفيضانات التي دمرت عددا من المنازل، أو ألحقت بها أضرارا، وخلقت ظروفا مثالية لتفشي أمراض تنتقل بالمياه.

وقال مجلس الدفاع المدني السوداني، إن 106 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 54 آخرون بجروح من جراء الفيضانات.

وعادة ما يشهد السودان هطول أمطار غزيرة في الفترة الممتدة بين يونيو وأكتوبر وفيضانات عارمة سنويا.