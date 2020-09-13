نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يوقع على قرار خفض أسعار الأدوية بالولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بتوقيع أمر تنفيذي بخفص أسعار الأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وربطها بأسعار الدول الأخري. وكتب ترامب بحسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "سيضمن الأمر التتنفيذي أن تحصل بلادنا على نفس السعر المنخفض الذي تقدمه شركة Big Pharma إلى البلدان الأخرى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء. وأضاف "لقد ولت أيام الحرية العالمية على حساب أمريكا والآن مزيد من خفض الأسعار".

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