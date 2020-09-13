طعن سائق سيارة فى مدينة كولونيا .. واشتباه فى دوافع إرهابية

ورفضت الشرطة مبدئيا الحديث عن الخلفيات المحتملة لهذه الجريمة، إلا أن تقارير إعلامية أفادت بأن من غير المستبعد أن يكون للجريمة دافع إرهابى، ولكن متحدثين باسم الشرطة فى مدينه كولونيا رفضوا تأكيد ذلك.

وقال متحدث باسم الشرطة فى مدينه آخن بالقرب من كولونيا موقع الحادث إن التحقيقات ماتزال جارية وسائق السيارة البالغ من العمر 23 عاما تعرض للهجوم ليلة الأحد بسكين فى ذراعه نجم عنها إصابات بالغة ولكن حياته ليست معرضه للخطر.