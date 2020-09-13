أعلام البحرين وإسرائيل والإمارات على طائرة نتنياهو المتجهة لأمريكا.. شاهد

نشر المتحدث الرسمي باسم مكتب الحكومة الإسرائيلية، عوفر جيندلمان، اليوم الأحد، صورة لطائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيوقع في البيت الأبيض اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين.
وظهرت في الصورة، التي نشرها جيندلمان على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أعلام البحرين والإمارات وإسرائيل، ووراءها طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال"، والتي كتب عليها بالعبرية كلمة "سلام".
ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.
وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.
وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
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