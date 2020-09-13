تركيا تنشر سفينة حفر ثانية في البحر الأسود

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، اليوم الأحد، أن بلاده ستنشر سفينة حفر أخرى ، تسمى كانوني Kanuni، في البحر الأسود.

وقال وزير الطاقة التركي، إن كانوني ستدعم سفينة تركية أخرى، اسمها فاتح، اكتشفت في منتصف أغسطس مكامن غاز في البحر الأسود تبلغ 320 مليار متر مكعب بقيمة تقديرية 65 مليار دولار.

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وكتب دونمز على تويتر "بدأ العد التنازلي، وسيتم تعزيز أسطولنا البحري، وهو رمز لاستقلالنا في مجال الطاقة، بسفينة أخرى، وسفينة الاستكشاف كانوني، التي يجري إعدادها حاليًا، ستبدأ العمل في البحر الأسود وستعزز سفينتنا فاتح".