نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية لوكسمبورج يطالب تركيا بوقف الاستفزازات بشرق المتوسط: انتهى وقت الفرص.. فيديو في المقال التالي
وقال "أسلبورن"، خلال لقائه مع مراسل قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن الجيش اليوناني لا يريد إشعال حرب وملتزم بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع استفزازات أنقرة.
وتابع وزير خارجية لوكسمبورج،: "الاتحاد الأوروبي يدعم اليونان بلا حدود، ونقول لأنقرة لن نضحي باليونان مهما كلفنا الأمر»، مضيفا «لم نكن نتوقع استغلال حكومة أردوغان لأزمة اللاجئين، ويهددنا أردوغان بالأزمة".
وأكمل: "الاتحاد الأوروبي منح تركيا مهلة أخيرة وإلا ستكون العقوبات رادعة، ربما تأخرنا قليلا لكن الاتحاد يعمل بتأني دائما"، مشيرا إلى أن ألمانيا قررت قيادة الصحوة الأوروبية ضد الاستفزازات التركية.
وأردف وزير خارجية لوكسمبورج،: "الاتحاد لديه اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري، ولن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا"، مشيرا إلى أن اليونان ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار ضد بيلاروسيا.
وتابع: "اشتعال مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان يسفر عنه نتائج كارثية، ويجب تطبيق عقوبات قاسية على أنقرة".
وواصل وزير خارجية لوكسمبورج،: "نتفهم الغضب اليوناني ولن نتركهم، لكن لا يمكن إنهاء الأزمة بالتدخل العسكري، الخوف من نشوب حرب عسكرية مشروع، لكن هذا لا يمثل سببًا كافيًا لترك أنقرة تفعل ما تشاء"، معلقًا: "انتهى وقت الفرص لتركيا إما الاستجابة أو العقوبات الأوروبية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية لوكسمبورج يطالب تركيا بوقف الاستفزازات بشرق المتوسط: انتهى وقت الفرص.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.