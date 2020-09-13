لتزيين منزلك بالشموع…تعرفي على خطوات تحضير الشموع وتشكيلها في المنزل، ربما تريدين تزيين منزلك بشكل طبيعي دون شراء أدوات الزينة من محلات ومكتبات الزينة، حيث يمكنك الآن تحضير الشموع في منزلكم بالخطوات هذا إلى جانب طريقة تشكيلها لطرق مختلفة واستخدامها في الزينة، وفي هذا المقال تعرف على الخطوات وكذلك على معاني الشمع ودلالاته بحسب الألوان. مكونات تحضير الشمع مكونات تحضير الشمع بهذه المكونات يمكنكم تحضير الشمع سواء السمع الأبيض أو الشمع الألوان بحسب ما تريدون: عدد من برطمانات مصنوعة من الزجاج.

كمية من الشمع الطبيعي.

عدد من فتائل الشموع بحسب الرغبة.

أقلام مستخدمة في تلوين الشمع.

كمية من الزيت العطري لأحد الروائح المرغوبة.

كأس القياس الخاص بالشمع.

إناء خاصة لإذابة الشمع. خطوات تحضير الشموع في المنزل يتم وضع الشمع الطبيعي في وعاء ويوضع على أداة لرفع الحرارة حتى يذوب الشمع ويصبح سائل.

بعد ذلك يتم وضع ألوان إذا كنتم تريدون الحصول على شمع ملون.

بعد ذلك عليكم إضافة الروائح العطرية المرغوبة إلى الشمع عند أذنبته والاستمرار في التقليب.

يمكنكم بعد ذلك وضع الفتيل الخاص بالشمع في برطمان ثم صب الشمع المذاب في البرطمان.

يتم ترك الشمع لفترة طويلة جداً حتى يتماسك ويمكنك استخدامه في الزينة. دلائل الشموع بحسب ألوانها خطوات تحضير الشموع في المنزلدلائل الشموع بحسب ألوانها وضع الشموع في المنزل له دلالات ويختلف ذلك باختلاف اللون الخاص بالشموع كما يلي: تشير الشموع البيضاء إلى الصفاء والنقاء والسلام النفسي.

الشموع البرتقالية تشير إلى النجاح والتحفيز والرغبة في العمل.

الشموع الأرجوانية تشير إلى الاطمئنان والسلام والحدس الروحاني.

الشموع الوردية تشير إلى حب الذات وحب الحياة والحيوية.

الشموع الصفراء تشير إلى الذكاء والصفاء والتركيز والنجاح وتخطيط خطط مع تنفيذها.

الشموع الزرقاء تشير إلى الصفاء والسعادة.

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