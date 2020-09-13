أخبار اليمن : جمعية الأغابرة ترفض حرف مسار قضية الشهيد عبدالله الاغبري

جمعية الأغابرة ترفض حرف مسار قضية الشهيد عبدالله الاغبريقالت جمعية الأغابرة والأعروق الاجتماعية الخيرية أنها تتابع بحرص واهتمام بالغين ، قضية الشهيد عبدالله قائد الاغبري ، وهي على تواصل مستمر منذ البداية مع الجهات الرسمية ذات العلاقة .

وأضافت الجمعية في بيان لها " تجدد الجمعية تأكيدها على موقفها الواضح بضرورة أهمية ان تأخذ التحقيقات مجراها القانوني، وان تطال يد العدالة مرتكبي الجريمة الشنعاء بحق أبن منطقتها " .

وتابع البيان " وفي نفس الوقت ترفض جمعية الأغابرة والأعروق الاجتماعية الخيرية ، استغلال قضية الشهيد عبدالله الأغبري، لأية أغراض غير مسؤولة او لتحقيق مكاسب ضيقة لا تخدم العدالة ولا المصلحة الوطنية العليا.

وأشار البيان إلى ان جمعية الأغابرة والأعروق تود إطلاع الجميع انها منذ بداية الحادثة الاثمة ، وهي على تواصل مستمر مع أهل المغدور وتشاطرهم العزاء والمشاعر الإنسانية الكاملة ، وعبرت عن اسفها الشديد تجاه انتشار مثل هذه الجرائم والانحرافات الغريبة عن طبيعة وبيئة المجتمع اليمني .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت البيان إلى ان الجمعية تخلي مسؤوليتها تجاه أية دعوات للتظاهر او التجمعات الغير القانونية والتي قد تعمل على حرف مسار القضية او تسييسها، وتدعو كافة ابناء الشعب اليمني الشرفاء للوقوف جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية المختصة من أجل وقف مثل هذه الانحرافات وردع مرتكبيها ، والتصدي لكل ما يضر بالسلم الاجتماعي واستقرار الوطن.

