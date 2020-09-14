فرنسا .. تراجع إصابات كورونا بعد زيادة قياسية السبت

وذكرت وزارة الصحة، فى تحديث يومى على موقعها الإلكترونى، بحسب روسيا اليوم، أن عدد المنقولين إلى المستشفيات للعلاج من "كوفيد-19" ارتفع خلال الأسبوع الماضى إلى 2464 مقابل 2432 فى إحصاء أمس السبت.
وتواجه فرنسا قفزة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا مما حدا بالحكومة يوم الجمعة إلى التعهد باتخاذ خطوات للإسراع بالفحوص وتشديد الإجراءات فى المناطق مرتفعة الإصابة لتجنب العودة إلى إجراءات العزل العام التى فرضت فى وقت سابق من العام الجارى.
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