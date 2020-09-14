الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين في مداهمات بطرابلس

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين في مداهمات شمالي البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان: "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في جبل البداوي - المنية، تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة آخر بجروح خطرة".

وأضاف البيان أن قوات الجيش تقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

ومساء أمس، أعلن الجيش اللبناني توقيف خلية إرهابية كانت تعد لتنفيذ عمليات أمنية في البلاد.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن أمير تلك الخلية، هو إرهابي هارب استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة "كفتون" التي وقعت بتاريخ 21 أغسطس الماضي.

ولفت إلى أنه تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة.

وأوضح البيان أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة.