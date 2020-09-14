ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإجبار الشركات الكبرى على تخفيض أسعار الأدوية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية المرتفعة لكبار السن.

وقال ترامب في تغريدة اليوم الأحد:"وقّعت للتو أمرًا تنفيذيًا جديدًا لتقليل أسعار الأدوية سيضمن أمر بلدي المفضل بالرعاية لبلدنا نفس السعر المنخفض الذي تقدمه شركات الأدوية الكبرى إلى البلدان الأخرى. لقد ولت أيام الركوب المجاني العالمي على حساب أمريكا".

لم يكشف الرئيس عن تفاصيل الأمر في تغريدته ، لكن نص الأمر على موقع البيت الأبيض أوضح أن نظام "Medicare" الممول فيدراليًا لمن هم فوق 65 عامًا سيدفع فقط "سعر الدولة الأكثر رعاية" أو أدنى مستوى متاح في أي دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع مستوى "مماثل" من التنمية الاقتصادية.

وجاء في ديباجة الأمر أن "الأمريكيين يدفعون للفرد مقابل العقاقير التي تستلزم وصفة طبية أكثر مما يدفعه سكان أي دولة متقدمة أخرى في العالم. من غير المقبول أن يدفع الأمريكيون أكثر مقابل نفس الأدوية، التي تُصنع غالبًا في نفس الأماكن بالضبط".

وشدت نص البيان على أن "حكومات الدول الأخرى تنظم أسعار الأدوية من خلال التفاوض مع مصنعي الأدوية لتأمين أسعار منافسة، تاركة الأمريكيين لتعويض الفارق - دعم الابتكار والأدوية منخفضة التكلفة بشكل فعال لبقية العالم".

الأمر ليس الخطوة الأولى التي يتخذها ترامب ضد شركات الأدوية الكبرى. في يوليو، وقع أربعة أوامر لخفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك السماح بتخفيضات واستيراد منتجات أرخص من الخارج.

في عام 2018 ، اتهم الشركات الأجنبية بالتلاعب في الأسعار في السوق الأمريكية، وفرض رسوم أعلى على الأدوية مقارنة بالدول الأخرى.

وقال:"لعقود من الزمان، قامت دول أخرى بتزوير النظام بحيث يتم تحميل الأمريكيين رسومًا أعلى بكثير مقابل نفس الدواء بالضبط". ستتم محاسبة شركات الأدوية في الدول الأجنبية على كيفية تزوير النظام ضد المستهلكين الأمريكيين.