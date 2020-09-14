ظهرت طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال"، التي ستقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق السلام مع البحرين والإمارات. ورفرفت أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل على الطائرة، إلى جانب لفظ سلام بالعربية والعبرية. واحتفلت الأوساط السياسية في إسرائيل بهذه الاتفاقية، ووصفوها بأنها لحظة ومشهد تاريخي. وقال نبيل الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام إن اتفاق السلام مع إسرائيل يضمن أمن المنطقة واستقرارها. وقال الحمر في تغريدة على تويتر "إعلان عن إقامة علاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يأتي في مسار أمن المنطقة واستقرارها .. ويؤكد أن السلام العادل والشامل هو الطريق الأفضل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وكذلك مصلحة واستقرار دول وشعوب المنطقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة نتنياهو تتزين بأعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل قبل توقيع اتفاق السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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