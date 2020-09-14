الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة بكورونا و194 ألف وفاة

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و515 ألفا و135 إصابة.

كما سجلت الجامعة الامريكية تسجيل 194 ألفا و21 حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها سجلت 40423 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و467 ألفا و481 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 807 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 193195.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تليها الهند والبرازيل.