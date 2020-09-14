بسبب علاقتها الوثيقة بترامب.. إيران تخطط لاغتيال سفيرة أمريكا لدى جنوب إفريقيا

ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن الحكومة الإيرانية تدرس اغتيال السفيرة الامريكية لدى جنوب أفريقيا لانا ماركس.

وقال المسئولون وفق ما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن هذا الأمر يأتي كرد من الحكومة الإيرانية على اغتيال الجنرال قاسم سليماني العام الجاري.

وأضاف المسئولون أن الولايات المتحدة على علم بوجود تهديد قوي على السفيرة منذ الربيع الماضي، إلا ان المعلومات الإستخباراتية أصبحت مؤكدة الأسابيع الأخيرة. حيث تتورط السفارة الإيرانية في بريتوريا في الأمر.

ويعتقد المسئولون في الولايات المتحدة أن اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا واحدة من الخيارات التي تفكر فيها إيران للرد على اغتيال سليماني.

تبلغ ماركس من العمر 66 عاما، وتتولى قيادة السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا منذ أكتوبر الماضي، وتربطها علاقة وثيقة بترامب منذ سنوات.

ويسخر معارضو ترامب منها واصفين اياها بصانعة حقائب اليد، إلا أن المؤيدين يصفوها بسيدة الأعمال الناجحة.