أوراكل تستحوذ على صفقة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة

اختارت شركة بايت دانس الصينية كونسورتيوم تقوده شركة أوراكل لصفقة عمليات تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة متفوقا بذلك على شركة مايكروسوفت المنافسة وذلك حسبما قال شخص مطلع على هذا الأمر يوم الأحد.

وتجري بايت دانس محادثات لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها. وستحتاج بايت دانس لموافقة حكومتي الولايات المتحدة والصين على هذه الصفقة. وكانت مايكروسوفت قد ذكرت في وقت سابق إن بايت دانس أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات تيك توك في الولايات المتحدة الأميركية.

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