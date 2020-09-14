بعد رفضها عرض مايكرو سوفت .. بايت دانس تختار أوراكل لبيع تطبيق تيك توك

اختارت "بايت دانس" الشركة الصينية الأم لتطبيق "تيك توك"، كونسورتيوم بقيادة شركة "أوراكل" لبيعه عمليات التطبيق فى الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع.





وتجرى "بايت دانس" مفاوضات لبيع عمليات "تيك توك" فى الولايات المتحدة منذ أن هددها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضى بحظر التطبيق إذا لم يتم بيعها لمشترين محليين بحلول 15 سبتمبر الجارى.

ولإنجاز الصفقة المفترضة ستحتاج "بايت دانس" لموافقة الحكومتين الأمريكية والصينية.

وكانت "مايكروسوفت" أعلنت فى وقت سابق، الأحد، أن "بايت دانس" أبلغتها برفضها بيع "تيك توك" لها.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية أن "بايت دانس" لا تنوى بيع الخوارزميات الخاصة بالتطبيق لأى شركة أمريكية، وأنها أخبرت السلطات الأمريكية والمشترين المحتملين بقرارها هذا.