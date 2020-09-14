عداد كورونا حول العالم.. 29.1 مليون إصابة و927 ألف حالة وفاة

سجلت مواقع رصد وباء كورونا المستجد "كوفيد19"، 29.1 مليون إصابة بالوباء حول العالم حتى الأن. كما رصدت المواقع تسجيل 927 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى الأن حول العالم. كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و515 ألفا و135 إصابة. وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تليها الهند والبرازيل.

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