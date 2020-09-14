حالات كورونا بالقارة السمراء تقترب من 135 ألفا.. وجنوب إفريقيا الأكثر إصابة

وأوضح المركز فى بيان، الإثنين، أن حالات الوفاة وصلت إلى 32502 حتى بعد ظهر الأحد.

وأضاف المركز أن عدد حالات التعافى وصل إلى 1083438 حتى الآن.

ولفت إلى أن أكثر الدول المتضررة فيما يخص حالات الإصابة والوفيات هى جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا على التوالي.

وقال إن إجمالى حالات الإصابة فى إفريقيا يمثل 5 بالمئة من إجمالى حالات الإصابة العالمية.

وبين أن جنوب إفريقيا هى الأشد تضررا حتى الآن فى القارة، وسجلت 648214 إصابة و15427 وفاة، ومصر فى المركز الثانى بتسجيلها 100856 إصابة و5627 وفاة.

فيما يأتى المغرب فى المركز الثالث بتسجيله 84435 حالة إيجابية و1553 حالة وفاة حتى اليوم الأحد.