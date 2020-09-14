عمدة لوس أنجلوس ينتقد ترامب بسبب طريقة تعامله مع حرائق كاليفورنيا

انتقد عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إريك جارسيتى الرئيس دونالد ترامب، على طريقة تعامله مع الحرائق فى ولاية كاليفورنيا، ونفيه أن يكون تغير المناخ سببها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وفى حديثه لقناة "سى إن إن"، أشاد غارسيتى بالمسؤولين الفدراليين، لكنه قال إن القيادة "فى أعلى المستويات" بحاجة لأن تكون أقوى، مضيفا أن ترامب يجب أن يركز على مساعدة الأمريكيين بغض النظر عن الحزب الذى صوتوا لصالحه. وكان ترامب أعلن حالة الطوارئ القصوى بكاليفورنيا فى شهر أغسطس، لكنه أشار أيضا إلى أن حرائق كاليفورنيا سببها سنوات من سوء إدارة قطاع الغابات. ودمرت الحرائق نحو 100 من الغابات عبر الغرب الأمريكى، مساحتها تعادل مساحة ولاية نيوجيرسى، ووضع نصف مليون شخص فى حالة تأهب لإجلائهم فى ولاية أوريجون.

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