بالفيديو.. مسلح يطلق النار على رجلي شرطة بلوس أنجلوس

تعرض اثنان من نواب شرطة لوس أنجلوس الأميركية أثناء جلوسهما في سيارة دوريتهما في ساعة متأخرة من مساء السبت، لإطلاق نار من مسلح، الأمر الذي أدى لإصابتهما بجروح خطيرة.

وأظهرت مشاهد للحادث بثتها إدارة قائد الشرطة، المشتبه به يقترب سيرا على الأقدام من السيارة المتوقفة في مدينة كومبتون، ويطلق النار من مسدس من خلال النافذة الجانبية قبل هروبه.

وقالت الإدارة على تويتر إن "المسلح اتجه نحو النائبين وأطلق النار دون انذار أو استفزاز".

وأضافت أن نائبا ونائبة لقائد الشرطة أصيبا بعدة جروح بالرصاص، وحالتهما حرجة حيث أجريت لهما عمليات جراحية، وما زال الجاني هاربا، حسبما نقلت "رويترز".

وأوضحت الشرطة أن الحادث سجلته كاميرات أمن في محطة مترو قريبة.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بث المقطع المصور على تويتر الأحد وقال في إشارة إلى النائبين: "إذا ماتا لا بد من محاكمة سريعة لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف ذلك".