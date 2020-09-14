وبحسب إحصاء وكالة "رويترز" تم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و501313 إصابة و193755 وفاة.
وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و754356 إصابة و78586 حالة وفاة.
وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و330455 إصابة و131625 حالة وفاة وهو ثانى أكبر عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.
وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و062811 حالة و18578 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 28.9 مليون حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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